Белый дом заявил о намерении Байдена сотрудничать с Россией

https://static.news.ru/photo/a939857a-c0c0-11ea-8202-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ronen Tivony/Keystone Press Agency

Президент США Джо Байден намерен сотрудничать с Россией и обсуждать противоречия. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Комментируя телефонный разговор Байдена с его российским коллегой Владимиром Путиным, Псаки отметила, что из этого эпизода становится очевидным, что американский президент не отошёл от изначально обозначенных позиций.

Президент ясно дал понять, что есть сферы, где мы можем сотрудничать, например по идущему в русле интересов национальной безопасности США новому договору СНВ. Президент обеспокоен различными вопросами: вмешательством в выборы, хакерством, выплатами за атаки на американских военных в Афганистане. Этот обзор продолжается, — цитирует Псаки ТАСС.

Пресс-секретарь подчеркнула, что Байден готов обсуждать противоречия, возникающие между двумя странами, напрямую с Путиным.

Также американский президент обсуждал политику в отношении РФ, включая санкции в связи с ситуацией вокруг Алексея Навального, с европейскими союзниками, сообщила Псаки.

Что касается того, какие варианты санкций могут существовать или какие варианты ответа могут существовать, то президент, конечно же, оставляет за собой право ответить так, как сочтёт нужным, в любой момент, — добавила пресс-секретарь Белого дома.

Ранее президент Соединённых Штатов Джо Байден в ходе телефонного разговора со своим российским коллегой Владимиром Путиным призвал освободить арестованного в России политика Алексея Навального.

2 февраля Симоновский суд Москвы заменил условное наказание по делу «Ив Роше» 44-летнему блогеру Алексею Навальному на реальный срок в 3,5 года. Оппозиционер проведёт в тюрьме два года и восемь месяцев, поскольку из указанного срока вычтется период его домашнего ареста.