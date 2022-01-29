Белый дом заявил о бессмысленности введения санкций против РФ

Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд заявила о бессмысленности введения санкций против России до её «вторжения» на Украину, как это предполагали сенаторы. Такого мнения придерживается администрация президента США, сказала Нуланд в эфире CBS.

Нуланд был задан вопрос, планирует ли Байден наложить вето на законопроект о санкциях против России, если он будет предполагать превентивные меры. Замгоссекретаря не ответила прямо на этот вопрос, но указала, что Белый дом «активно работает» с конгрессом. При этом представитель Госдепа сказала, что администрация президента выступает против введения превентивных мер.

Сдерживание работает лучше всего тогда, когда есть некоторая стратегическая неопределённость относительно того, что именно мы собираемся делать, — заявила Нуланд.

Дипломат пояснила, что санкции предполагают введение экономических мер, но если раскрыть их сейчас, то Россия «начнёт принимать меры» по смягчению последствий и эти ограничения окажутся бессмысленными. Однако разрабатываемые меры должны нанести «мощный удар» по России.

Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что в Евросоюзе ведут работу над новыми антироссийскими санкциями, которые способны лишить Россию необходимых товаров, способствующих реализации стратегических амбиций Москвы.