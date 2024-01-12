«Белый дом завис в коме»: политолог о миграционном кризисе в США Политолог Дудаков: Белый дом отказался признать проблему с мигрантами

Фото: Jon Putman/Keystone Press Agency/Global Look Press

Белый дом «завис в коме» и отказывается признавать проблему миграционного кризиса в США, заявил политолог Малек Дудаков. Эксперт подчеркнул, что отдельным штатам на фоне сложившейся ситуации и отсутствия реакции Вашингтона приходится самоорганизовываться, пишет EADaily со ссылкой на Telegram-канал эксперта.

Спикер Джонсон срочно позвонил Байдену с просьбой сделать хоть что-то с мигрантами. Но Белый дом завис в коме, отказываясь даже признавать проблему. Отдельным штатам на фоне паралича Вашингтона приходится самоорганизовываться, — уточнил политолог.

По его словам, миграционный кризис дестабилизирует ситуацию в США перед президентскими выборами и становится главным фактором раскола. Как уточняет издание, на фоне ситуации в Эквадоре в Вашингтоне ожидают очередной приток мигрантов. В Нью-Йорке нелегальных мигрантов приходится селить в школах, из-за чего детей переводят на дистанционное обучение. Часть республиканцев выступает за шатдаун и приостановку работы правительства, чтобы вынудить президента Джо Байдена усилить безопасность рубежей и депортировать нелегалов.

Американский предприниматель Илон Маск ранее заявил, что власти США в скором времени могут начать использовать дома американских граждан для размещения нелегальных мигрантов. Таким образом он отреагировал на новость о закрытии школы в Нью-Йорке с целью размещения нелегалов.