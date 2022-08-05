Белый дом вызвал посла КНР

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Джон Кирби

Вашингтон вызвал посла Китая на фоне ситуации вокруг Тайваня, заявил официальный представитель Белого дома Джон Кирби в заявлении, предоставленном The Washington Post. Он также осудили начало военных учений КНР около острова после его посещения спикером Палаты представителей США Нэнси Пелоси.

После недавних событий мы вызвали посла [Китайской Народной Республики] Цинь Гана в Белый дом, чтобы получить ответ по поводу провокационных действия КНР. Мы осудили военные действия КНР, которые являются безответственными и противоречат нашей давней цели — поддержанию мира и стабильности в Тайваньском проливе, — сказал Кирби.

Самолет с Пелоси на борту приземлился на Тайване вечером 2 августа. Его сопровождали истребители ВВС острова. Это первый визит американского политика подобного уровня на остров с 1997 года. По мнению Пелоси, ее поездка не противоречит политике США в отношении Китая, однако Вашингтон выступает против односторонних попыток изменить статус-кво Тайваня.

Между тем посол КНР в Вашингтоне Цинь Ган заявил, что американская сторона столкнется с серьезными последствиями этого визита. Пекин начал масштабные военные учения вокруг острова, ограничив полеты в шести районах.