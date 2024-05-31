Белый дом высказался об обвинительном вердикте присяжных Трампу Белый дом заявил об уважении к верховенству закона на фоне вердикта Трампу

Фото: Michael Reynolds/dpa/Global Look Press

Дональд Трамп

Белый дом уважает верховенство закона, заявил представитель американской администрации Иан Сэмс, говоря об обвинительном вердикте присяжных по делу бывшего президента страны Дональда Трампа о фальсификации деловой документации. Он воздержался от дальнейших комментариев, передает РИА Новости.

Мы уважаем верховенство закона, — коротко ответил Сэмс.

Жюри присяжных вынесло обвинительный приговор в отношении Трампа по всем 34 пунктам обвинения по делу о фальсификации деловых документов. Экс-президент может обжаловать это решение. При этом оно не лишает политика права участвовать в предстоящих выборах главы государства.

Сам же Трамп ранее назвал «позором» обвинительное решение жюри присяжных. Он считает себя невиновным и сказал, что намерен «бороться до конца». Кроме того, Трамп заявил о коррумпированности судьи Мерчан.

До этого адвокат Сергей Жорин предположил, что Трамп мог продать собственный самолет, поскольку услуги юристов в США гораздо дороже, чем в России. Он напомнил, что согласно американскому законодательству проигравшая в суде сторона обязана возместить все судебные расходы тому, кого поддержала инстанция.