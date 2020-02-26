https://static.news.ru/photo/6f723a5c-58b1-11ea-a008-fa163e074e61_660.jpg Фото: Tom Nicholson/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Соединённые Штаты Америки одобрили санкции против ливанских организаций и граждан республики после обвинений в связях с террористами, сообщает Минфин США.

В списке оказались трое жителей ближневосточной страны и 12 структур, говорится в сообщении на официальном сайте ведомства. Предполагается, что военизированная шиитская организация и партия «Хезболла» получала деньги от продажи фармацевтической продукции и бензина.

Администрация [президента США Дональда] Трампа поддерживает ливанский народ, и мы собираемся дальше разоблачать бизнес-схемы финансирования террористов «Хезболлы», — заявил глава Минфина США Стивен Мнучин.

Накануне Трамп продлил на год срок действия некоторых санкций в отношении России, введённых из-за ситуации на Украине.

В его пояснительной записке говорится, что действия и политика Москвы «продолжают представлять неординарную и чрезвычайную угрозу интересам национальной безопасности и внешней политике» Вашингтона.

Ранее NEWS.ru сообщал, что американские сенаторы-демократы потребовали ввести новые санкции против России и Путина за «вмешательство в выборы» в 2020 году. Требование направлено госсекретарю США Майклу Помпео и министру финансов Стивену Мнучину. Сенаторы призывают Помпео и Мнучина «определиться» и «нацелить санкции» на всех, кто решил продолжить «вмешательство в выборы», включая президента Путина.