Соединённые Штаты Америки одобрили санкции против ливанских организаций и граждан республики после обвинений в связях с террористами, сообщает Минфин США.
В списке оказались трое жителей ближневосточной страны и 12 структур,
Администрация [президента США Дональда] Трампа поддерживает ливанский народ, и мы собираемся дальше разоблачать бизнес-схемы финансирования террористов «Хезболлы», — заявил глава Минфина США Стивен Мнучин.
Накануне Трамп продлил на год срок действия некоторых санкций в отношении России, введённых из-за ситуации на Украине.
В его пояснительной записке говорится, что действия и политика Москвы «продолжают представлять неординарную и чрезвычайную угрозу интересам национальной безопасности и внешней политике» Вашингтона.
Ранее NEWS.ru сообщал, что американские сенаторы-демократы потребовали ввести новые санкции против России и Путина за «вмешательство в выборы» в 2020 году. Требование направлено госсекретарю США Майклу Помпео и министру финансов Стивену Мнучину. Сенаторы призывают Помпео и Мнучина «определиться» и «нацелить санкции» на всех, кто решил продолжить «вмешательство в выборы», включая президента Путина.
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