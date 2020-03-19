https://static.news.ru/photo/729a2082-6a04-11ea-bc5a-fa163e6e4271_660.jpg Фото: Виктор Чернов/Global Look Press

Из общего числа тестируемых положительную пробу на наличие COVID-19 дают 10-11% анализов. Об этом сообщила координатор Белого дома по борьбе с вирусом Дебора Беркс.

Положительные тесты составляют 10-11%, это означает, что 90% серьёзных случаев инфекций — это не коронавирус, — приводит слова Беркс РИА Новости.

Координатор по борьбе с вирусом также предупредила, что в ближайшие дни число заразившихся резко увеличится. Но объясняется это широкой доступностью тестирования.

Продолжится это два-три дня, пока мы сокращаем отставание в проверках. Это показывает, что все делают своё дело, — успокоила Беркс.

Всемирная организация здравоохранения объявила пандемией вспышку COVID-19 11 марта. По последним данным, на сегодняшний день в мире зафиксированы 219 583 случая заболевания коронавирусом, 8928 человек скончались, 84 801 выздоровел. В России насчитывается 147 заражённых, 6 из них удалось вылечить, однако в четверг в Москве от коронавируса умерла первая россиянка.

Как писал NEWS.ru, ранее руководитель американского Управления по контролю за продуктами питания и лекарственными средствами Стивен Хан заявил, что испытания вакцины от коронавирусной инфекции в Соединённых Штатах могут занять до 12 месяцев.