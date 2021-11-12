Белый дом уведомил Москву о своей обеспокоенности из-за Украины

США обсудили с Россией ситуацию вокруг Украины, дав понять, что «агрессивные действия» являются предметом серьёзной обеспокоенности Вашингтона. Об этом журналистам рассказала официальный представитель Белого дома Джен Псаки.

Мы также провели консультации с российскими официальными лицами об Украине и американо-российских отношениях в целом. <...> Мы дали им напрямую понять, что эскалационные, агрессивные действия России были бы предметом серьёзной обеспокоенности Соединённых Штатов, — сообщила Псаки.

Также она отметила, что Вашингтон обсудил ситуацию вокруг Украины с европейскими союзниками и непосредственно Киевом.

В последние недели и дни мы проводили подробные консультации с нашими европейскими партнёрами и союзниками, включая Украину, по поводу нашей озабоченности в связи с этими сообщениями. В ходе этих контактов мы обсуждали нашу обеспокоенность действиями России в отношении Украины, — сказала Псаки.

В последнее время США выражают тревогу по причине «необычной военной активности», которая якобы наблюдается со стороны российских военных близ украинской границы. Американцы призывают Россию прояснить свои намерения.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен предостерёг Россию от повторения «ошибки 2014 года» на Украине и призвал к деэскалации конфликта. Своё заявление глава американского внешнеполитического ведомства сделал на встрече с главой украинского МИД Дмитрием Кулебой.

В свою очередь агентство Bloomberg сообщило, что американские чиновники выразили опасения коллегам из Евросоюза в связи с тем, что Россия якобы не исключает вероятности вторжения на Украину.

Перед этим представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что ведомство отслеживает «необычную» активность российских военных вблизи Украины. По его словам, любые действия со стороны Москвы, которые носят «эскалационный или агрессивный» характер, очень беспокоят США.