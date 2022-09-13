Белый дом: у России мощная армия, которую можно использовать вне Украины Советник Белого дома Кирби: у России мощная армия, которую можно использовать вне Украины

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Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что Россия обладает очень крупной и мощной армией, которую можно использовать не только на Украине. Советник администрации президента добавил, что российские военные столкнулись со многими проблемами, но сохраняют высокий потенциал. Кирби при этом не стал уточнять, о каком применений военных РФ он имеет в виду, пишет ТАСС.

Они столкнулись со многими проблемами , но это все еще очень крупная и мощная армия. В распоряжении Путина все еще остается чрезвычайно крупный военный потенциал, который можно использовать не только на Украине, но и потенциально в других местах, — рассказал Кирби.

В России неоднократно осуждали действия коллективного Запада по поддержке Киева, включая поставки военной техники.

Поставки западного вооружения помогают Вооруженным силам Украины держаться, однако радикально не меняют ход боевых действий, заявил ранее Lenta.ru офицер ВС РФ с позывным Прибой. Он уточнил, что значимую роль на фронте сыграли системы HIMARS, однако российские войска вскоре научились сбивать их ракеты.

Он добавил, что в первые же дни спецоперации в руки военнослужащих попало много западного вооружения, включая шведские гранатометы АТ-4 и американский противотанковый ракетный комплекс Javelin. Российский офицер отметил работу сотрудников штаба, которые через неделю подготовили русскоязычные руководства по использованию захваченных образцов Javelin и направили их в союзные подразделения.