Белый дом: США стремятся избежать конфликта между НАТО и Россией

Фото Liu Jie/XinHua/Global Look Press

Вашингтон не хочет допустить конфликта между НАТО и Россией. Такова цель, обозначенная президентом США Джо Байденом, заявил высокопоставленный представитель Белого дома, сообщает РИА Новости.

Президент чётко выразился, что мы не будем напрямую участвовать в этом конфликте — не будем посылать наши войска или нападать на российские силы, — подчеркнул чиновник американской администрации.

Старший научный сотрудник Центра стратегии и безопасности имени Скоукрофта Эмма Эшфорд ранее заявила, что Финляндия, имеющая протяжённую границу с Россией, станет «стратегическим кошмаром» для НАТО.

Ранее стало известно, что Эмма Эшфорд подчеркнула: более 1,3 тысячи километров общей границы Финляндии и России будут открыты военным угрозам. Лидеры же США и НАТО, стараясь нанести ущерб России, не учитывают издержки от присоединения к Альянсу Финляндии и Швеции.