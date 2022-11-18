Белый дом: США согласны с Россией, что нельзя развязывать ядерную войну

Фото: Chris Kleponis - Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

Джон Кирби

Власти США согласны с Россией в том, что в ядерной войне не бывает победителей и проигравших, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в совете национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби. По его словам, Вашингтон, как и Москва, считает, что ядерное противостояние не должно быть развязано, передает РИА Новости.

Российское руководство заявляет, что ядерную войну нельзя выиграть, а также что она никогда не должна быть развязана. Мы согласны с этим утверждением, — заявил Кирби.

Координатор указал на опасную риторику Москвы о возможностях применения ядерного оружия, из-за которой США считают особенно важным поддерживать связи с Россией по всем доступным каналам коммуникации.

Это необходимо, чтобы избежать любых возможных просчетов в ядерной сфере, — добавил Кирби.

Накануне президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что руководители СВР и ЦРУ Сергей Нарышкин и Уильям Бернс в ходе встречи в Анкаре договорились о неиспользовании ядерного оружия. Он добавил, что Турция готова способствовать в дальнейшем таким встречам.