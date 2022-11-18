Белый дом: США не толкают Зеленского к переговорам с Россией

Фото: Ukraine Presidency/Ukrainian Pre/Global Look Press

Владимир Зеленский

США не подталкивают президента Украины Владимира Зеленского к переговорам с Россией, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в совете национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби. По словам представителя Соединенных Штатов, решение о начале переговорного процесса всецело принадлежит Киеву, передает РИА Новости. Так он ответил на вопрос о том, может ли предстоящей зимой «появиться окно для политического урегулирования или хотя бы начала переговоров» между РФ и Украиной.

Никто из США не толкает его (Зеленского. — NEWS.ru) к столу переговоров, — сказал Кирби.

Координатор подчеркнул что США не будут обсуждать окончание конфликта с российской стороной без участия Украины. В данный же момент инициатива на стороне Зеленского, который, как указал Кирби, пока что не готов к переговорам с РФ.

Мы не будем обсуждать с русскими окончание войны без участия Украины, сейчас этого (переговоров. — NEWS.ru) не происходит, потому что Зеленский дал ясно понять, и его нельзя винить в этом, что он не готов к ним, — отметил Кирби.

По словам представителя США, конфликт на Украине мог бы прекратиться хоть сегодня, если бы президент РФ Владимир Путин принял соответствующие решения.

Все в администрации согласны, что война могла бы кончиться сегодня, если бы Путин сделал правильные вещи... Мы также все согласны, что второй после отвода войск лучший выход — это дипломатически достигнутое соглашение, — заключил Кирби.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон обратился к Китаю, Индии и другим азиатским странам с призывом убедить Россию «уважать мировой правопорядок» и вернуться за стол переговоров для разрешения конфликта на Украине. Французский лидер также заявил, что сейчас надо сосредоточиться на том, чтобы отвечать на реальные вызовы времени.