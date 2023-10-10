Белый дом: США не перестанут помогать Украине из-за конфликта в Израиле

Фото: Vladimir Baranov/Global Look Press

Власти США намерены и дальше помогать Украине, несмотря на обострение конфликта на Ближнем Востоке, заявил журналистам координатор по стратегическим коммуникациям совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. Необходимость помогать еще и Израилю не станет причиной прекращения поддержки Киева, подчеркнул представитель Белого дома.

По нашему мнению, необходимо продолжать помогать обеим странам, — отметил Кирби.

Он заверил, что администрация президента США Джо Байдена планирует добиваться выделения средств для Киева. Сейчас, в критический момент контратаки против российских войск, это особенно важно, резюмировал Кирби.

Ранее президент Института Ближнего Востока Евгений Сатановский усомнился, что США окажут Израилю реальную военную помощь. Политолог напомнил, что экс-президент Барак Обама лично запретил Пентагону давать Израилю боеприпасы. Есть вероятность, что ситуация повторится, считает Сатановский.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в ходе телефонного диалога с президентом США Джо Байденом ранее заявил о планах ввести сухопутные войска на территорию Газы. Американский лидер не стал отговаривать политика от проведения наземных боевых действий.