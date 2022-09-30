Белый дом: США не наблюдают подготовку РФ к применению ядерного оружия

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Помощник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Вашингтон не наблюдает подготовку России к применению ядерного оружия. Так он прокомментировал заявление президента России Путина о том, что США создали прецедент, применив дважды в истории ядерное оружие. Салливан отметил, что «существует риск» того, что глава России может рассмотреть возможность применения такого оружия, пишет ТАСС.

Мы так же четко понимаем, каковы будут последствия. Мы напрямую обсуждали это с Россией. В настоящее время мы не видим признаков неминуемого применения ядерного оружия, — рассказал Салливан.

В настоящее время администрация Белого дома разрабатывает план по мерам, которые будут приняты в случае такого удара.

Американский президент Джо Байден ранее заявил, что США намерены вместе с союзниками защищать территорию НАТО. Он также отметил, что Соединенные Штаты продолжат в отношении Украины двигаться тем же курсом, что и прежде. Американский лидер отметил, что США продолжат признавать Украину в прежних границах. Он также заверил, что Вашингтон поддержит усилия Киева, направленные на возвращение территорий, и «привлечет Россию к ответственности».