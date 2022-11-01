Белый дом: США не хотят конфликта с Россией

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Джон Кирби

Американские власти все еще не хотят конфликта с Россией, они надеются на то, что ситуация на территории Украины разрешится путем переговоров. С таким заявлением во вторник, 1 ноября, выступил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. Он подчеркнул, как передает ТАСС, что в Вашингтоне не диктуют россиянам, кто именно должен руководить их страной.

Мы не стремимся к конфликту с Россией. Народу России самому решать, кто должен быть в его руководстве, — сказал координатор по стратегическим коммуникациям.

Кирби добавил, что официальный Вашингтон будет и дальше поддерживать Украину, чтобы та добивалась успеха на поле боя. При этом США стремятся к урегулированию конфликта путем переговоров.

Ранее политолог Сергей Маркелов сказал, что при победе Республиканской партии во главе с Дональдом Трампом на промежуточных выборах в Конгресс США могут возникнуть реальные основания для возможности диалога между Вашингтоном и Москвой.

По его словам, в случае победы республиканцев появится поле для налаживания дипломатических контактов, а также откроются перспективы для многочисленных политических нюансов, в том числе снизится жесткость заявлений и возникнут новые попытки договориться.