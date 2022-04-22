Белый дом: США не готовы к военным столкновениям с Россией

Соединённые Штаты готовы на всё, за исключением военных столкновений с Россией, чтобы «привлечь Москву к ответственности» за ситуацию вокруг Украины, заявил заместитель советника президента США по национальной безопасности Далип Сингх. Он подчеркнул, что Вашингтон готов продолжать снабжать Украину всеми необходимыми товарами.

У нас будет время, чтобы привлечь этих людей к ответственности за то, что они сделали, но для того, чтобы наши меры заработали, потребуется время. Мы не собираемся вступать в прямую военную конфронтацию с Россией. Президент США Джо Байден ясно дал понять: всё, кроме прямой военной конфронтации с РФ, — заявил он.

Ранее президент Украины заявил, что стране нужно $7 млрд в месяц, чтобы компенсировать экономические потери. Потери Украины в результате спецоперации России глава украинского государства оценил в $550 млрд. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, в свою очередь, уточнил, что ВВП страны в этом году может снизиться на 30–50%. По его подсчётам, «прямые и непрямые» потери от спецоперации России превысили $560 млрд. А восстановление и трансформация будут стоить Украине $60 млрд.

До этого министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что американская сторона пока не знает, можно ли направить замороженные активы Банка России на помощь Украине, на чём активно настаивает украинская сторона. По её словам, последствия этого шага властям США нужно «тщательно взвесить».