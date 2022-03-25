Салливан: США готовят план в случае нападения России на НАТО

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Сенаторы Конгресса США перенесли голосование по законопроекту, предполагающему приостановку «нормальных торговых отношений» с Россией, сообщил Bloomberg. Голосование отложено до следующей недели из-за блокировки его сенатором от республиканцев Рэндом Полом. Документ лишит РФ привилегий и приведёт к повышению тарифов на её импорт.

Сенатор-республиканец раскритиковал формулировку о расширении «закона Магнитского». Он опасается, что формулировка «серьёзное нарушение прав человека» в законопроекте может предоставить президенту страны слишком много властных полномочий и будет использована демократами для...