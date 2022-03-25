Салливан: США готовят план в случае нападения России на НАТО
Наталья Поликарпова
Наталья Поликарпова
17:59, 25 марта 2022
Фото: unsplash.com
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Соединённые Штаты и их союзники по НАТО готовят план на случай, если Россия нанесёт удар по территории стран Североатлантического альянса, сообщил помощник американского лидера по национальной безопасности Джейк Салливан. Он подчеркнул, что президент США Джо Байден вместе с другими членами НАТО будет готов дать ответ, передаёт ТАСС.
Мы разрабатываем план на тот случай, если Россия решит нанести удар по территории НАТО в этом контексте или каком-либо другом, — сообщил он на брифинге.
Салливан добавил, что глава Белого дома Джо Байден готов «дать решительный ответ вместе с другими членами Альянса, если Россия нападет на НАТО».
Ранее стало известно, что власти США создали специальную группу «Тигр», состоящую из должностных лиц, для разработки сценариев ответных действий Вашингтона на случай, если Москва применит ядерное оружие. Команда чиновников была сформирована через четыре дня после начала спецоперации России на Украине. Группа уже приняла непосредственное участие в разработке методичек по введению санкций против России, увеличению численности войск в странах НАТО и вооружению украинских войск. Сейчас она изучает варианты ответов на возможный ядерный удар Москвы, а также гипотетическое нападение России на конвои с оружием на территории стран НАТО.