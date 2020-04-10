Белый дом: США ещё не прошли пик коронавируса

https://static.news.ru/photo/239c82a2-7b63-11ea-9560-fa163e074e61_660.jpg Дебора Биркс Фото: Oliver Contreras/CNP/AdMedia/Global Look Press

Координатор Белого дома по борьбе с распространением коронавируса Дебора Биркс рассказала о ситуации с распространением COVID-19 в стране. По её словам, пик заболеваемости ещё не пройден.

Однако ситуация улучшается, передаёт ТАСС. Многое зависит от ситуации в Нью-Йорке, отметила она.

Если вы следите за кривой заболеваемости, вы можете увидеть, что она впервые в США начинает спрямляться, как это было в Италии примерно неделю назад, — подчеркнула Биркс.

Она добавила, что данные внушают оптимизм. При этом важно продолжать делать то, что власти уже делают для борьбы с пандемией.

Как писал NEWS.ru, президент США Дональд Трамп рассказал, что в стране умрёт меньше 100 тысяч заражённых. Он отметил, что раньше шла речь о 100–225 тысячах жертв COVID-19.