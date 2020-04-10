Белый дом: США ещё не прошли пик коронавируса

Координатор Белого дома по борьбе с распространением коронавируса Дебора Биркс рассказала о ситуации с распространением COVID-19 в стране. По её словам, пик заболеваемости ещё не пройден.
Однако ситуация улучшается,
Если вы следите за кривой заболеваемости, вы можете увидеть, что она впервые в США начинает спрямляться, как это было в Италии примерно неделю назад, — подчеркнула Биркс.
Она добавила, что данные внушают оптимизм. При этом важно продолжать делать то, что власти уже делают для борьбы с пандемией.
Как писал NEWS.ru, президент США Дональд Трамп рассказал, что в стране умрёт меньше 100 тысяч заражённых. Он отметил, что раньше шла речь о 100–225 тысячах жертв COVID-19.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен