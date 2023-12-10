Белый дом сообщил, сколько средств осталось в казне после помощи Киеву Белый дом: у США остался $1 млрд на пополнение запасов после помощи Киеву

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У США остался миллиард долларов на восполнение собственных запасов вооружений, истощаемых регулярными поставками на Украину, заявила глава административно-бюджетного управления Белого дома Шаланда Янг в интервью телеканалу CBS. По ее словам, Вашингтон сильно рискует своей обороноспособностью.

У нас остался примерно миллиард долларов на восполнение наших собственных запасов. <...> Все сводится к политическому решению. Готовы ли мы рисковать своей обороноспособностью в то время, как мир становится все сложнее? Или конгресс примет меры, чтобы обеспечить нашу собственную безопасность и поддержать союзников — таких как Украина? — сказала она.

Ранее президент США Джо Байден призвал конгресс срочно утвердить запрос о средствах для Киева. В специальном обращении глава государства назвал это первоочередной задачей, которая «не может ждать». Президент США подчеркнул, что крайнее крыло республиканцев «трусливо взяло в заложники вопрос нацбезопасности в обмен на однопартийную политику в сфере границы», в то время как он сам и народное большинство хотят помочь союзнику.

До этого Джо Байден заявил, что в случае победы на Украине Россия может вторгнуться в какую-то страну НАТО. Это, по его словам, втянет США в конфликт. Таким образом он пытался аргументировать необходимость выделить Киеву очередную финансовую помощь.