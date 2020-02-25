https://static.news.ru/photo/ff9d00b6-57cc-11ea-a8ea-fa163e074e61_660.jpg Фото: US Joint Staff/Global Look Press

Соединённые Штаты Америки хотят сократить число военных в Афганистане до 8,6 тысячи человек, рассказал глава США Дональд Трамп.

Мы предпринимаем серьёзные усилия, чтобы сократить численность до 8,6 тыс. человек. Люди этому рады. Затем мы примем решение о том, каков будет финальный результат, — цитирует лидера ТАСС.

Накануне госсекретарь США Майкл Помпео сообщил о намерении Вашингтона подписать мировое соглашение с радикалами из «Талибана» (организация запрещена на территории России). Дата подписания документа назначена на 29 февраля 2020 года.

После заключения договора афганская сторона намерена провести внутренние переговоры с целью прекращения огня в стране. В январе 2019 года США и «Талибан» согласовали вывод войск из Афганистана. Срок исполнения договорённости составляет 18 месяцев.

Ранее NEWS.ru сообщал, что с тех пор как миссия ООН (МООНСА) ведёт подсчёт жертв афганского конфликта, то есть за последние 10 лет, в этой стране получили ранения или погибли более 100 тысяч мирных жителей. Только в 2019 году их было более 10 тысяч.

В 2019 году МООНСА зафиксировала 10 392 жертвы конфликта среди мирного населения: 3403 убитых и 6989 раненых. И это — самый низкий уровень потерь среди мирного населения с 2013 года.