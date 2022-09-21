Белый дом скорректирует речь Байдена на Генассамблее ООН из-за Путина Politico: Белый дом корректирует речь Байдена на Генассамблее ООН из-за выступления Путина

Фото: Ron Sachs - Pool via CNP/Global Look Press

Джо Байден

Белый дом вносит срочную правку в речь президента США Джо Байдена на ГА ООН в связи с заявлениями российского лидера Владимира Путина, сообщает в Twitter журналист Politico со ссылкой на источники в администрации. Ранее планировалось, что американский глава государства осудит действия России на Украине и призовет мир продолжать им противостоять.

Сотрудники Белого дома подтверждают, что в предстоящую речь (президента США Джо - NEWS.ru) Байдена вносятся срочные поправки в связи со сделанным (президентом РФ Владимиром - NEWS.ru) Путиным заявлением, — говорится в сообщении.

Кроме ситуации на Украине, в ходе выступления на ГА ООН Байден собирается говорить о реформе Совета Безопасности ООН, объявит о значительных инвестициях в глобальную продовольственную безопасность.

Ранее помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Байден не будет выступать в рамках 77-й сессии Генассамблеи ООН с вопросом об исключении России из Совбеза ООН. По его словам, американский лидер не будет поднимать эту тему с трибуны ООН.