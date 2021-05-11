Белый дом: РФ нужно принять меры в отношении хакеров из DarkSide

https://static.news.ru/photo/74301efe-334c-11ea-94f7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Stefani Reynolds/Consolidated News Photos

Власти РФ должны принять меры в отношении хакерской группировки DarkSide, которая, по версии США, находится в России и имеет отношение к компьютерной атаке на американскую трубопроводную компанию Colonial Pipeline. Такое мнение высказала пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Отвечая на вопрос, несёт ли Россия какую-либо ответственность за случившееся в связи с тем, что DarkSide базируется на её территории, Псаки отметила, что по словам президента США Джо Байдена, разведывательное сообщество ещё продолжает всесторонний анализ инцидента.

Учитывая, что упомянутая организация, которой, согласно заключению ФБР, приписывается атака, находится в России, эта страна обязана действовать ответственным образом. <...> Но, опять же, мы подождем, пока наше разведывательное сообщество проведёт всесторонний анализ, прежде чем мы сможем что-либо ещё сообщить об этом, — сказала пресс-секретарь Белого дома.

В минувший понедельник президент США Джо Байден выдвинул предположение о том, что хакеры, осуществившие атаку на компанию Colonial Pipeline, могут находиться на территории РФ. При этом глава Агентства по обеспечению инфраструктурной и кибербезопасности (CISA) США Брэндон Уэйлс заявил, что специалисты ФБР уверены в том, что ответственность за кибератаку несут уголовные элементы, а не власти какого-либо государства.

Работа самого крупного в США трубопровода Colonial Pipeline была приостановлена 7 мая из-за действий хакеров. В сообщении компании указывается , что «определённые системы» трубопровода превентивно отключили после кибератаки, которая «временно остановила все операции конвейера и затронула некоторые IT-системы».

Предположительно, за атакой стоят хакеры из группировки DarkSide. Она известна тем, что игнорирует госучреждения и социальные объекты, выбирая в качестве жертв крупные компании, способные заплатить выкуп.