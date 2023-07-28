Белый дом рассказал об американских военных на Украине Кирби: американские военные на Украине есть, но они не принимают участия в боях

Фото: Bonnie Cash - Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

Американские военные, которые в настоящее время присутствуют на территории Украины, не участвуют в боевых действиях и не оказывают поддержку операциям местных коллег, сообщил координатор стратегических коммуникаций в совете национальной безопасности Джон Кирби. По его словам, невмешательство военнослужащих США в военные операции гарантировал президент Джо Байден, они находятся в стране совсем для других задач.

Могу заверить вас, что никто из них не задействован в военных операциях или присутствует на поле боя с украинскими солдатами. <...> Президент ясно дал понять, что войска США не будут воевать на Украине. Они этого не делали и не будут делать, — сказал представитель администрации.

Он добавил, что военнослужащие США на Украине охраняют американское посольство и работают в аппарате военного атташе, обеспечивая в том числе аудит оборонных поставок.

Ранее издание Army Times со ссылкой на представителя Пентагона написало, что американским военным решили доплачивать за участие в боевых действиях на Украине. Эти выплаты выделяют за «неминуемую опасность», которой подвергаются военные, они будут получать $7,5 в день, но не более $225 в месяц.