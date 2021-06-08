Белый дом рассказал, как Байден готовится встретиться с Путиным

https://static.news.ru/photo/7b192f8c-213d-11eb-b376-fa163e074e61_660.jpg Джо Байден Фото: Adam Schultz/Biden for President/Global Look Press

При подготовке к встрече с президентом РФ Владимиром Путиным американский лидер Джо Байден полагается на десятилетия опыта. Об этом заявила официальный представитель Белого дома Джен Псаки. Её слова приводит РИА Новости.

Он готовился 50 лет, он был на мировой сцене, он знает определённое число этих лидеров, включая президента Путина, включая лидеров, которых он увидит на саммите НАТО и G7, — заявила Псаки в ходе брифинга.

На текущей неделе стартует первое международное турне Джо Байдена в качестве президента США. Ему предстоит встретиться в Великобритании с премьер-министром страны Борисом Джонсоном, принять участие в Брюсселе в саммите США — НАТО, а 16 июня в Женеве провести встречу с российским лидером Владимиром Путиным.

Байден вовлечён в работу со своей командой. <...> У него несколько десятилетий опыта, на который он будет рассчитывать в продолжение поездки, — отметила Псаки.

Ранее обозреватель журнала The American Spectator и бывший специальный помощник Рональда Рейгана Дуг Бэндоу перед встречей президента России Владимира Путина и американского лидера Джо Байдена в Женеве написал, что Вашингтону следует пойти на сделку с Москвой. По его мнению, изоляция и конфронтация с РФ точно не сделают мир безопаснее. А сближение России и Китая несёт угрозу Штатам.