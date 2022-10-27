Белый дом раскрыл секрет будущей победы США над КИтаем Кирби: США намерены победить Китай в рамках стратегической конкуренции

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Джон Кирби

СА планируют достичь победы над Китаем блгодаря стратегшической конкуренции. б этом сообщил координатор по стратегическим коммуникациям в совете национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби. При этом он не исключил наличия общих интересов двух стран, в рамках которых Вашингтон и Пекин могли бы сотрудничать. Слова представителя Белого дома приводит РИА Новости.

Это стратегическая конкуренция, которую, как верит президент, Соединенные Штаты могут выиграть. Это также представляет конкретные угрозы и вызовы в Индо-Тихоокеанском регионе, к которым мы готовы, — сказал Кирби.

Он также добавил, что США и КНР могут имть общие интересы и сотрудничать в этих рамках. Одним из вариантов сотрубничества Кирби назвал решение вопросов изменения климата.

Ранее бывший специалист по стратегическому планированию Пентагона Уэсли Холлман заявил, что США могли бы противостоять России и Китаю с помощью конвенционального оружия. По его словам, Соединенным Штатам важно сосредоточиться на развитии собственного военного потенциала для поставок вооружений союзникам и партнерам в западной части Тихоокеанского региона, поскольку сейчас Вашингтон имеет определенные сложности в этом направлении.