Белый дом раскрыл подробности аварии с кортежем Байдена Белый дом: машина врезалась в кортеж Байдена, когда он выходил из штаба

Фото: AP/ТАСС

В США водитель врезался в один из автомобилей в составе кортежа американского президента Джо Байдена, сообщает РИА Новости со ссылкой на пул журналистов Белого дома. Инцидент произошел, когда глава государства выходил из штаб-квартиры своей избирательной кампании в Уилмингтоне, Дэлавер.

Президент и первая леди появились из штаб-квартиры «Байден-Харрис 2024» в Уилмингтоне, — утверждается в сообщении.

Джилл Байден первой проследовала в автомобиль кортежа, а в момент выхода американского лидера машина врезалась в один из внедорожников в составе транспортной колонны.

Раздался громкий хлопок, и президент стоял возле машины с удивленным выражением лица, — заявляет пресс-пул.

Сразу после ДТП охрана президента окружила автомобиль, водитель которого допустил столкновение, а также направила на него оружие. При этом мужчина оставался за рулем авто с поднятыми руками.

Представитель Секретной службы США, которая отвечает за охрану первых лиц страны, Стив Копек заявил, что инцидент не был преднамеренным.

Ранее агентство Reuters сообщило, что один из автомобилей Байдена попал в аварию. Американский лидер и его супруга не пострадали. Позднее журналист Bloomberg Джош Уингров представил видеозапись ДТП. По его словам, устроивший столкновение мужчина врезался во внедорожник, который перекрывал улицу, пока Байден находился на предвыборном мероприятии.