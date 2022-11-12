Белый дом раскрыл детали переговоров Байдена и Си Цзиньпина на саммите G20 Советник Белого дома Салливан: Байден и Си Цзиньпин в ходе G20 обсудят Северную Корею

Фото: Li Gang/XinHua/Global Look Press

Си Цзиньпин

Президент США Джо Байден во время саммита G20 собирается обсудить вопрос о Северной Корее с председателем КНР Си Цзиньпином, передает Reuters со ссылкой на слова советника Белого дома по национальной безопасности Джейка Салливана. По его словам, американский лидер предупредит коллегу о том, что стремление Пхеньяна к разработке вооружений приведет к усилению военного присутствия США в регионе.

Соединенные Штаты обеспокоены тем, что Северная Корея планирует возобновить испытания ядерной бомбы впервые с 2017 года, и считают, что у Китая и России есть рычаги, чтобы убедить ее не делать этого, — говорится в сообщении.

Кроме того, Салливан указал на то, что Байден заявит Си Цзиньпину, что Северная Корея представляет угрозу не только для США и их союзников, в частности, Южной Кореи и Японии, но и для мира и стабильности во всем регионе.

5 ноября Yonhap сообщил, что Пхеньян запустил четыре баллистические ракеты малой дальности в сторону Желтого моря. Запуски произошли в промежутке между 11:32 и 11:59 по местному времени. Снаряды пролетели 130 км с максимальной скоростью в 5 Махов и высотой 20 км.

До этого агентство писало, что в небе над Южной Кореей были обнаружены 180 боевых самолетов КНДР. С целью отбить возможные атаки военное руководство страны подняло в воздух более 80 истребителей. Активность Пхеньяна может быть связана с совместными военными учениями Южной Кореи и США.