Белый дом раскритиковал идею запрета обмена данными по ДСНВ с Россией Белый дом раскритиковал идею конгресса запретить обмен данными по ДСНВ с Россией

Фото: Olga Sokolova/Russian Look/Global Look Press

Администрация Джо Байдена выступила против поправки конгресса в проект оборонного бюджета на 2025 год, которая запрещает обмен с Москвой данными в рамках Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), сказано в заявлении Белого дома. Там уточнили, что подобные положения могут ограничить способность Вашингтона «адаптировать или ослаблять действия в рамках договора в зависимости от обстоятельств».

Администрация решительно против раздела 1231, который ограничит Министерство обороны от предоставления России уведомлений, обмена данными дважды в год, активности по инспекциям или телеметрии, предусмотренных ДСНВ, — отметили в релизе.

Ранее стало известно, что вместо российско-американского Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений Вашингтон и Москва могут заключить несколько соглашений в сфере контроля над вооружениями. Специальный помощник президента США, старший директор по контролю над вооружениями, разоружению и нераспространению в Совете национальной безопасности Белого дома Пранай Вадди заявил, что Россия по-прежнему сохраняет ограничения на развернутые стратегические ядерные вооружения, США поступают точно также.

Тем временем генерал-майор авиации Герой России Сергей Липовой предположил, что учения России на Карибах, о которых прежде заявляли американские издания, смогут показать возрастающую боевую мощь и усиление дипломатических позиций страны в мире. По его мнению, такие мероприятия станут знаком для США о том, что отечественный флот может появиться в любой точке планеты.