«Гонка что надо»: Кирби о решении Путина участвовать в выборах президента Кирби назвал участие Путина в выборах президента РФ «гонкой что надо»

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«Гонкой что надо» назвал представитель совета национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби будущие выборы президента России. Таким образом он ответил на просьбу журналистов прокомментировать заявление действующего главы российского государства Владимира Путина о намерении участвовать в предвыборной кампании, передает РИА Новости.

Это будет гонка что надо. Это все, что я скажу об этом, — со смехом сказал Кирби.

Ранее стало известно, что Владимир Путин принял решение баллотироваться в президенты в 2024 году. Об этом он сообщил командиру батальона «Спарта» Артему Жоге 8 декабря после вручения участникам специальной военной операции медалей «Золотая звезда» в Георгиевском зале Кремля. Сам Жога отметил, что если ему предложат стать доверенным лицом Путина на выборах, то он согласится.

В свою очередь, партия «Новые люди» сообщала о том, что в настоящее время рассматривает три кандидатуры для возможного выдвижения на выборах президента России в 2024 году. Среди кандидатур — Алексей Нечаев, Владислав Даванков и Сардана Авксентьева. С основным кандидатом партия определится на съезде в конце декабря.

Выборы президента России состоятся 17 марта 2024 года, соответствующее постановление принял Совет Федерации. Голосование будет длиться в течение трех дней — с 15 по 17 марта, сообщили в Центральной избирательной комиссии РФ. Впервые в истории России оно будет многодневным.