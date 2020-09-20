Белый дом продолжают атаковать рицином

Американские спецслужбы проводят расследование относительно писем, отправленных в администрацию президента США и в местные правоохранительные органы Техаса. Уже установлено, что подозрительная корреспонденция содержала в себе смертоносный яд рицин. Он не впервые всплывает в медийном пространстве в контексте американской политики. Однако установить, кто именно угрожает главе государства и другим чиновникам, по-прежнему проблематично. Отравляющее вещество легко доступно, а цели отправителей «ядовитых» писем неясны.

В конце недели телеканал CNN со ссылкой на собственные источники в спецслужбах сообщил о том, что в Белый дом было отправлено подозрительное письмо. Вся корреспонденция, адресованная администрации президента США, проходит предварительную проверку на удалённом объекте и лишь в случае отсутствия угрозы попадает затем в Овальный кабинет. На этот раз датчики показали вероятность наличия в письме яда рицин. Проведённые позднее исследования это подтвердили. Аналогичные письма были отправлены в техасские правоохранительные структуры, включая местный офис шерифа.

Дональд Трамп Oliver Contreras - Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

В связи с получением опасной корреспонденции ФБР и Секретная служба (аналог российской ФСО) инициировали совместное расследование. По словам источника издания The New York Times, близкого к делу, следователи полагают, что письма были отправлены из Канады некой женщиной. Имя подозреваемой уже известно, однако пока не афишируется в интересах следствия. Другой спикер подтвердил изданию, что речь, судя по всему, идёт о действиях частного лица, а не какой-либо террористической группировки.

Это уже далеко не первый случай, когда видным американским деятелям угрожают рицином. Ещё осенью 2003 года неизвестный, назвавший себя «Падшим ангелом», отослал два письма с ядом. Одно было направлено в Белый дом, его перехватили в сортировочном центре, второе обнаружили в Южной Каролине без указания адресата. За 17 лет найти злоумышленника так и не удалось.

Десять лет спустя, в апреле 2013-го, сразу три письма с рицином были отправлены разным адресатам: сенатору Роджеру Уикеру, президенту Бараку Обаме и судье округа Ли (штат Миссисипи) Сэди Холланду. По итогам расследования, проведённого в сжатые сроки, был арестован 41-летний Эверетт Дучке. Правоохранителям помогла супруга злоумышленника, обнаружившая у него на компьютере инструкцию по производству яда и обратившаяся после этого в полицию.

В 2014-м Дучке признал вину и был приговорён к 25 годам заключения. В мае того же года письмо с рицином вновь было отправлено Бараку Обаме, а также Майклу Блумбергу, занимавшему в то время пост мэра Нью-Йорка. В этих преступлениях обвинение было предъявлено актрисе Шеннон Ричардсон, приговорённой в итоге к 18-летнему тюремному сроку.

Шеннон Ричардсон

В 2018 году Уильям Клайд Аллен, ветеран ВМС США, предстал перед судом за попытку отправить конверты с рицином нескольким представителям военных ведомств и секретных служб, включая министра обороны Джеймса Мэттиса. Позднее следователи установили, что адресатам были отправлены касторовые бобы — плоды клещевины, из которых можно добыть яд, а не само отравляющее вещество. Тем не менее дело всё ещё находится на рассмотрении.

Следователи отмечают, что мотивы у отправителей писем с рицином всегда разные: кто-то недоволен действиями отдельных политиков, кто-то просто желает привлечь к себе внимание, поскольку найти яд не составляет труда. Клещевина является лекарственным и декоративным растением, которое, несмотря на возможность добыть из него смертоносное вещество, не попадает под какие-либо запреты при разведении в хозяйстве. Стопроцентно эффективное противоядие от рицина до сих пор не разработано.