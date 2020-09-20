Белый дом продолжают атаковать рицином

Американские спецслужбы проводят расследование относительно писем, отправленных в администрацию президента США и в местные правоохранительные органы Техаса. Уже установлено, что подозрительная корреспонденция содержала в себе смертоносный яд рицин. Он не впервые всплывает в медийном пространстве в контексте американской политики. Однако установить, кто именно угрожает главе государства и другим чиновникам, по-прежнему проблематично. Отравляющее вещество легко доступно, а цели отправителей «ядовитых» писем неясны.
В конце недели телеканал CNN со ссылкой на собственные источники в спецслужбах
В связи с получением опасной корреспонденции ФБР и Секретная служба (аналог российской ФСО) инициировали совместное расследование. По
Это уже далеко не первый случай, когда видным американским деятелям угрожают рицином. Ещё осенью 2003 года неизвестный, назвавший себя «Падшим ангелом», отослал два письма с ядом. Одно было направлено в Белый дом, его перехватили в сортировочном центре, второе обнаружили в Южной Каролине без указания адресата. За 17 лет найти злоумышленника так и не удалось.
Десять лет спустя, в апреле 2013-го, сразу три письма с рицином были отправлены разным адресатам: сенатору Роджеру Уикеру, президенту Бараку Обаме и судье округа Ли (штат Миссисипи) Сэди Холланду. По итогам расследования, проведённого в сжатые сроки, был арестован 41-летний Эверетт Дучке. Правоохранителям помогла супруга злоумышленника, обнаружившая у него на компьютере инструкцию по производству яда и обратившаяся после этого в полицию.
В 2014-м Дучке признал вину и был приговорён к 25 годам заключения. В мае того же года письмо с рицином вновь было отправлено Бараку Обаме, а также Майклу Блумбергу, занимавшему в то время пост мэра Нью-Йорка. В этих преступлениях обвинение было предъявлено актрисе Шеннон Ричардсон, приговорённой в итоге к 18-летнему тюремному сроку.
В 2018 году Уильям Клайд Аллен, ветеран ВМС США, предстал перед судом за попытку отправить конверты с рицином нескольким представителям военных ведомств и секретных служб, включая министра обороны Джеймса Мэттиса. Позднее следователи установили, что адресатам были отправлены касторовые бобы — плоды клещевины, из которых можно добыть яд, а не само отравляющее вещество. Тем не менее дело всё ещё находится на рассмотрении.
Следователи отмечают, что мотивы у отправителей писем с рицином всегда разные: кто-то недоволен действиями отдельных политиков, кто-то просто желает привлечь к себе внимание, поскольку найти яд не составляет труда. Клещевина является лекарственным и декоративным растением, которое, несмотря на возможность добыть из него смертоносное вещество, не попадает под какие-либо запреты при разведении в хозяйстве. Стопроцентно эффективное противоядие от рицина до сих пор не разработано.
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