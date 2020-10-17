Белый дом проанализирует законы с помощью искусственного интеллекта

Администрация президента США объявила, что проведёт анализ законодательных актов и постановлений страны на предмет наличия противоречий и устаревших положений с помощью искусственного интеллекта.
Специальный искусственный интеллект был создан по заказу административно-бюджетного управления Белого дома, пробный запуск системы осуществлялся ещё в 2019 году. Тогда были обработаны документы Минздрава США, в результате проверки были найдены сотни ошибок и несоответствий, включая устаревшие положения вроде обязательного дублирования сведений по факсу,
Ожидается, что эта технология позволит проанализировать федеральные нормативные акты и другие официальные бумаги на предмет ошибок. Применение этого искусственного интеллекта рекомендовано всем правительственным ведомствам в США.
Ранее NEWS.ru сообщал, что искусственный интеллект обнаружил около 2 млрд деревьев в африканских пустынях Сахара и Сахель.