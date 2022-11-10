Белый дом призвал страны мира надавить на Россию по вопросу Украины Салливан: страны мира должны добиться от России завершения конфликта на Украине

Фото: Michael Reynolds/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

Джейк Салливан

Странам мира необходимо сделать больше для того, чтобы Россия завершила военных конфликт на Украине. Такое заявление сделал советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан. Его слова приводит РИА Новости.

Каждой стране в мире необходимо делать больше, чтобы добиться от России завершения этой войны, особенно тем, у кого есть отношения с Россией, — сказал представитель американской администрации.

Ранее Салливан заявил, что США видят признаки движения России, согласующиеся с возможным выводом войск из Херсона. При этом он уточнил, что Вашингтон не расценивает уход России из районов на Украине, как окончание конфликта. В ходе брифинга для журналистов он также добавил, что Белый дом не давит на Украину в вопросе переговоров с Россией, а консультирует Киев и оказывает ему поддержку.

Несколько дней назад президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении к мировому сообществу напомнил, что Киев рассмотрит вариант мирных переговоров с Россией при выполнении ряда условий. Он пояснил, что речь идет о возвращении всех вошедших в состав РФ бывших территорий, а также о компенсации всех убытков, которые понесла страна в ходе СВО. Глава государства при этом указал на то, что обязательным условием также является «уважение к Уставу ООН».

Представитель МИД России Мария Захарова при этом заявила, что Москва и Киев не ведут конструктивных переговоров с апреля 2022 года, после того как украинская сторона не ответила на предложения РФ.