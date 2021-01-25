Белый дом призвал Россию освободить Навального и задержанных 23 января

https://static.news.ru/photo/3c40d6a6-5f41-11eb-9d28-fa163e074e61_660.jpg Алексей Навальный Фото: navalny/instagram.com

Американские власти призывают Россию освободить политика Алексея Навального и людей, задержанных на акциях в его поддержку 23 января, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Она отметила, что таким образом повторяет опубликованный ранее призыв администрации американского президента.

Я просто повторю наш призыв к российским властям освободить всех задержанных за осуществление их универсальных прав и немедленно и без условий освободить Алексея Навального, — сказала она.

По её словам, президент США Джо Байден оставляет за собой право ответить РФ. Это произойдёт, когда он сам решит. А пока политик поручил нескольким структурам провести расследование ряда последних событий, приписываемых Москве, передаёт РИА Новости.

Перед этим Псаки зачитала заявление Государственного департамента США, в котором осуждается применение силы к протестующим и журналистам. Кроме того, в Госдепе призвали власти РФ выпустить всех задержанных, так как люди имеют право на мирный протест и свободу выражения мнений.

23 января во многих городах России прошли акции в поддержку Алексея Навального. Глава сети штабов политика утверждает, что в них приняли участие 250–300 тысяч человек. Фонд борьбы с коррупцией (ФБК, признан Минюстом иностранным агентом) оценил численность протестующих в Москве в 50 тысяч человек, в МВД говорят о четырёх тысячах.

По последним данным «ОВД-Инфо», на акциях протеста были задержаны более 3,3 тысячи человек, в том числе 1320 в Москве и 490 в Санкт-Петербурге. По словам детского омбудсмена Анны Кузнецовой, в числе задержанных около 300 несовершеннолетних, самому младшему из которых девять лет.

Алексей Навальный вернулся из Германии в Россию 17 января. Сразу по прибытии в аэропорту он был задержан на паспортном контроле. Во ФСИН заявили, что оппозиционера задержали за отказ исполнять требования суда и из-за уклонения от контроля уголовно-исполнительной инспекции — он не отмечался в российской полиции, когда лечился в Германии после отравления. Ему могут заменить условный срок по делу «Ив Роше» на реальный.

18 января в актовом зале отделения полиции в Химках прошло заседание суда, на котором Навального арестовали на 30 суток. Адвокату сообщили о заседании прямо перед его началом. Проведение процесса в полицейском отделении суд объяснил необходимостью допустить журналистов к его освещению, однако в отделение попали сотрудники только некоторых изданий, писал NEWS.ru.