Белый дом призвал Россию освободить американского шпиона Советник Байдена Салливан призвал Россию освободить американца Уилана

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Советник по национальной безопасности президента США Джейк Салливан призвал Россию освободить американца Пола Уилана, который был арестован по обвинениям в шпионаже пять лет назад, передает РИА Новости. По его словам, продолжается настойчивая работа по возвращению Уилана на родину.

Мы вновь призывам Россию освободить его немедленно. Мы продолжаем интенсивно работать над тем, чтобы вернуть его домой к родным. Наши мысли сегодня с ним и его замечательной сильной семьей, — заявил Салливан.

Ветерана морской пехоты США Пола Уилана задержали в Москве в декабре 2018 года. По версии российского следствия, при себе у него была флешка с материалами, составляющими гостайну. В июне 2020 года его приговорили к 16 годам строгого режима по делу о шпионаже. В Кремле не стали комментировать ситуацию с обменом заключенного американца, так как Москва не обсуждает публично этот процесс.

В декабре он обвинил американские власти в том, что они его бросили и предали. По мнению американца, США уже несколько раз могли его обменять. Всю ситуацию он назвал «серьезным предательством» со стороны Вашингтона. По словам Уилана, администрация Дональда Трампа последовательно отказывалась обменивать его на Виктора Бута. В итоге в декабре 2022 года Бута, после 14 лет в американской тюрьме, обменяли на баскетболистку Бриттни Грайнер.