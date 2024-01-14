Белый дом призвал Израиль снизить интенсивность боев в Газе Белый дом: Израилю необходимо снизить интенсивность боевых действий в Газе

Фото: Chen Junqing/XinHua/Global Look Press

Израилю необходимо снизить интенсивность боев в секторе Газа, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. По его словам, которые цитирует ТАСС, Вашингтон ведет переговоры с Тель-Авивом по этому поводу.

Я могу сказать, что госсекретарь Энтони Блинкен только что вернулся из региона и что мы активно обсуждаем с ними переход к операциям меньшей интенсивности. Мы считаем, что сейчас подходящий момент для такого перехода. Мы считаем, что пришло время для этого перехода, — говорится в сообщении.

В то же время премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху заявил, что война Израиля против ХАМАС будет продолжаться еще много месяцев, пока не будут достигнуты все ее цели, в том числе ликвидация палестинского движения. По его словам, правительство осознает, что вооруженный конфликт требует больших расходов, поэтому сейчас власти продвигают военный бюджет.

До этого политик заявил, что Израиль продолжит войну до полной победы. По прошествии 100 дней вооруженной конфронтации с ХАМАС глава израильского кабмина подчеркнул, что никакие силы не отвлекут государство от достижения заявленных целей — ни Гаага, ни кто-либо еще.