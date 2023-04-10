Белый дом признал отсутствие единой теории по утечке секретных документов В Белом доме признались в отсутствии единой теории по утечке секретных документов

Фото: Chris Kleponis/CNP/Global Look Press

США пока не сформировали теорию о происхождении утечки секретных документов, сообщил во время брифинга с журналистами в Вашингтоне координатор стратегических коммуникаций Белого дома Джон Кирби. По его словам, Штаты находятся в контакте с партнерами по этому вопросу.

Пока мы не пришли к рабочей теории. Похоже, что в некоторых случаях опубликованная информация была отредактирована по сравнению с оригиналом, но нет никакой уверенности, как это произошло, — заявил Кирби.

Он также подчеркнул, что документы, оказавшиеся в открытом доступе, «абсолютно не должны были стать публичными». На вопрос о том, общался ли Вашингтон с Киевом по поводу утечки, Кирби ответил, что американские чиновники контактировали с партнерами на этот счет в последние дни.

В то же время Кирби не подтвердил подлинность опубликованных документов, отметив, что их проверкой сейчас занимаются профильные ведомства. Он призвал СМИ аккуратно освещать ситуацию.

О том, что в Пентагоне произошла утечка секретных данных, сообщалось 7 апреля. Один из документов содержит краткую информацию о 12 формирующихся украинских бригадах, девять из которых, предположительно, обучаются и снабжаются в США союзниками по НАТО. Основная часть этих бригад должна завершить подготовку к концу апреля.