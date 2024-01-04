Белый дом признал неспособность передать Украине новый пакет помощи Кирби: Белый дом больше не может помогать Украине без одобрения Конгресса

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Переданный Украине 27 декабря пакет военной помощи стал последним, который был выделен Киеву Администрацией США без согласования с Конгрессом, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби. По его словам, которые приводит ТАСС, без одобрения законодателями запроса на выделение дополнительных средств дальнейшая помощь Украине невозможна.

Мы уже предоставили Украине последний пакет военной помощи, на поддержку которого у нас есть средства. Сразу после Рождества. И нам нужно получить помощь Конгресса, чтобы мы могли продолжить это делать, — цитирует агентство Кирби.

Ранее депутат Верховной рады Украины Егор Чернев заявил, что новый пакет помощи Киеву со стороны США на сумму $250 млн не изменит ситуацию на поле боя. По его словам, такая небольшая помощь является показателем проблем с поддержкой Киева со стороны Вашингтона. Украинский парламентарий добавил, что продолжение поддержки со стороны США является единственным фактором, от которого зависит, как долго продлится конфликт и чем закончится.

До этого американский конгрессмен Тим Берчетт заявил, что половина предоставляемых США средств разворовывается на Украине. По его словам, то же самое происходит с оружием. Причину такого положения он видит в том, что США излишне вовлечены в происходящее на Украине и этим самым еще больше подогревают конфликт.