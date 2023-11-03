Белый дом признал, что ужал помощь Украине Белый дом: средства для помощи Украине почти иссякли

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США исчерпали дополнительные бюджетные ассигнования на помощь Украине, заявила на регулярном брифинге пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер. По ее словам, которые приводит РИА Новости, в связи с этим Вашингтон сокращает пакеты военной поддержки Киева. При этом она призвала конгресс быстрее одобрить заявку президента Джо Байдена на выделение дополнительных $60 млрд.

Мы начинаем передавать Украине меньшие пакеты военного имущества из наличия Пентагона, чтобы растянуть наши возможности поддерживать Украину на максимально долгий срок, — уточнила Жан-Пьер.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен объявил, что Украина получит новый пакет военной помощи в размере $125 млн, хотя за несколько дней до этого обещал $150 млн. Все вооружение, которое передадут Вооруженным силам Украины, предоставит Пентагон. Госсекретарь США также подтвердил приверженность Вашингтона поддержке Украины. По его словам, коалиция западных стран продолжит помогать Киеву, пока это будет необходимо. Со своей стороны администрация США намерена работать с конгрессом для реализации интересов в сфере государственной безопасности, добавил Блинкен.

При этом глава финансового комитета Верховной рады Даниил Гетманцев рассказала, что у Украины имеется план Б на тот случай, если Запад прекратит поддерживать Киев. Однако, уточнил политик, на Украине уверены, что поддержка продолжится.