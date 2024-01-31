Белый дом признал безальтернативность старых способов помощи Украине Белый дом: альтернативы законопроекту об ассигнованиях для Украины у США нет

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Администрация США не видит альтернатив законопроекту о дальнейших бюджетных ассигнованиях для оказания помощи Украине, заявил в ходе брифинга для журналистов координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби, отвечая на соответствующий вопрос. По его словам, подобный запрос — «это то, что нужно» руководству Штатов.

[Запрос] был тщательно выверен, мы подошли к нему осмысленно в результате обсуждения с нашими украинскими коллегами, — сказал Кирби.

При этом он добавил, что к настоящему времени у Вашингтона не осталось средств для оказания помощи Киеву.

Ранее Кирби заявил, что США прекратили поставки оружия и военной техники на Украину из-за отсутствия бюджетных средств на такие программы. Представитель Белого дома подтвердил, что последний пакет из имеющихся запасов был передан Киеву.

Также представитель Белого дома указывал, что ближайшие два месяца будут иметь критическое значение для Украины. Таким образом Кирби прокомментировал перспективы выделения Вашингтоном дополнительного финансирования на оказание помощи Киеву. Он отметил, что украинским военным приходится делать «трудный выбор» в отношении оружия, которое они намерены применить, поскольку неизвестно, когда будет следующая поставка.