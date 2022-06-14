Белый дом придумал, как вывезти с Украины зерно Байден сообщил о разработке плана по вывозу украинского зерна через Польшу

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Президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон работает над планом вывоза украинского зерна транзитом через европейские страны, в том числе Польшу. Американский лидер подчеркнул, что на границах Украины будут созданы перевалочные пункты, из которых железнодорожными путями зерно доставят к океану, а оттуда переправят по всему миру.

Тысячи тонн зерна лежат в зернохранилищах и готовы к отправке на экспорт, но они не могут отправить их по Черному морю. Так что мы работаем над планом его вывоза через другие страны по железным дорогам, — сказал Байден.

Накануне официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что США вместе с рядом других стран стараются не допустить продажу Россией зерна, якобы вывезенного с Украины. Некоторые СМИ на Западе прежде рассказали о предостережениях Белого дома, которые его сотрудники высказывали странам Африки по поводу закупок у России зерна, так как оно «могло быть украдено» у Украины. Россия подобные обвинения отвергает.

Ранее Германия изъявила желание помочь ускоренно вывезти украинское зерно на территорию Евросоюза с помощью железнодорожного транспорта. По подсчетам уполномоченного правительства ФРГ по железнодорожным перевозкам Михаэля Тойрера, таким образом удастся вывезти до 10 млн тонн зерна.