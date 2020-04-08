Белый дом предупредил об опасности второй волны коронавируса в США

https://static.news.ru/photo/e406b47c-79a1-11ea-8ac2-fa163e074e61_660.jpg Дебора Биркс Фото: Jim LoScalzo/CNP/AdMedia/Global Look Press

Соединённым Штатам грозит вторая волна эпидемии инфекции COVID-19, если люди воспримут положительные последствия от принятых властями мер как знак, что можно вернуться к привычной жизни. Об этом предупредила координатор Белого дома по борьбе с коронавирусом Дебора Биркс.

В интервью телеканалу NBC она рассказала, что власти наблюдают признаки стабилизации ситуации. Однако важно, чтобы население не восприняло это как основание без опаски выходить из дома. На то, чтобы прервать цепочку заражений потребуется по меньшей мере месяц, отметила Биркс.

Если люди вновь начнут покидать дома и социально взаимодействовать, мы можем увидеть вторую серьезную волну и очень скоро, — цитирует её РИА Новости.

Вместе с тем, представитель Белого дома отметила, что говорить о продлении мер, введенных на 30 дней, пока рано. По её словам, решение будет зависеть от анализа данных, собранных по всей стране.

Ранее, как писал NEWS.ru, вице-президент США Майкл Пен заявил, что в крупных американских городах появляются признаки улучшения ситуации с коронавирусом. Это вдохновило президента Дональда Трампа, который призвал «удвоить свои усилия», чтобы защитить себя и всё общество от вируса. При этом Соединённые Штаты продолжают лидировать по числу заражений.