Белый дом поставил Китаю условие для снижения тарифов CNBC: США снизят пошлины в отношении Китая в двустороннем порядке

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Вашингтон готов снизить тарифы на пошлины исключительно в двустороннем порядке, сообщил телеканал CNBC со ссылкой на неназванного представителя Белого дома. По словам собеседника телекомпании, Китай в случае заинтересованности в этом вопросе должен пойти на аналогичный шаг.

Такой шаг должен быть двусторонним, Китай также должен снизить торговые барьеры, — говорится в публикации.

Ранее глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты снизят таможенные пошлины в отношении товаров из Китая. При этом ставка тарифов в любом случае не будет равна нулю.

Суммарные пошлины Вашингтона на товары из Пекина были введены в размере 145% на прошлой неделе. Позже Трамп признался, что власти могут снизить их без последующего повышения.

До этого власти Китая приняли решение ограничить экспорт редкоземельных металлов и магнитов, что может негативно отразиться на поставках в США. Под ударом могут оказаться такие американские промышленные отрасли, как автомобилестроение, аэрокосмическая сфера и производство полупроводников.

Ранее американский президент отметил, что многие мировые лидеры и руководители предприятий обращаются к США с просьбой уменьшить таможенные тарифы. Трамп уверен, что для других государств будет нелегко «исправить последствия злоупотреблений» Штатами. Он дал иностранцам совет: «Приезжайте в Америку и стройте в Америке».