Белый дом попросил более миллиарда долларов на сдерживание России и Китая Белый дом: США намерены передать Украине $753 млн на борьбу с влиянием России

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Официальная резиденция президента США — Белый дом

Администрация США предложила в 2024 бюджетном году передать Украине $753 млн на борьбу со «злонамеренным влиянием» России. Об этом говорится в проекте федерального бюджета государства, его обнародовал Белый дом. Еще $400 млн предполагается выделить на противодействие влиянию Китая.

Бюджетный запрос предусматривает выделение $753 млн Украине на продолжение противодействия злонамеренному влиянию России и на удовлетворение возникающих потребностей, связанных с безопасностью, энергетикой, кибербезопасностью, дезинформацией, макроэкономической стабилизацией и устойчивостью гражданского общества, — говорится в документе.

Также там указано, что проект бюджета содержит «запрос на важные инвестиции», которые помогут превзойти Китай в глобальной конкуренции и служат интересам восстановления «глобального лидерства Америки, возрождения союзов и партнерских отношений», а также помогут укрепить вооруженные силы, демократию и права человека.

На оборону в 2024 бюджетном году предполагается выделить $842 млрд, это на 3,2% больше, чем в 2023 году.

Ранее стало известно, что Китай, согласно опубликованному проекту бюджета, планирует в текущем году увеличить расходы на армию на 7,2% — до 1553,7 миллиарда юаней (около $224,8 миллиарда по текущему курсу). Это объясняется необходимостью ответить на сложные вызовы безопасности.

Также в китайском социально-экономическом плане развития на 2023 отмечается, что страна намерена провести решительную борьбу против «независимости Тайваня» и способствовать его воссоединению с материковым Китаем.