Белый дом пообещал продолжать помогать Украине на поле боя Салливан: Вашингтон продолжит направлять Украине помощь для улучшения позиций на поле боя

Фото: Michael Reynolds/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

Джейк Салливан

Вашингтон продолжит направлять на Украину помощь для улучшения ее позиций на поле боя. Об этом заявил во время общения с журналистами по пути в Камбоджу советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан. Представитель администрации также оценил вероятность переговоров России и Украины в ближайшее время. Трансляцию мероприятия вел Белый дом.

Подход США остается таким же, каким был шесть месяцев назад: мы будем делать все, чтобы поставить Украину в лучшую позицию на поле боя, чтобы когда они решат, они были в лучшей позиции за столом переговоров, — сказал Салливан.

Он также отметил, что США не оказывают давления на Украину в вопросах переговоров, но также не видят готовности к улаживанию конфликта подобным путем со стороны России.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении к мировому сообществу напомнил, что Киев рассмотрит вариант мирных переговоров с Россией при выполнении ряда условий. Он пояснил, что речь идет о возвращении всех вошедших в состав РФ бывших территорий, а также о компенсации всех убытков, которые понесла страна в ходе СВО. Глава государства при этом указал на то, что обязательным условием также является «уважение к Уставу ООН».

Представитель МИД России Мария Захарова при этом заявила, что Москва и Киев не ведут конструктивных переговоров с апреля 2022 года, после того как украинская сторона не ответила на предложения РФ.