Белый дом пообещал «последствия» Китаю за помощь России

Китай предупреждён, что любая помощь с его стороны в отношении России на фоне событий на Украине будет иметь «последствия». Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. При этом она воздержалась от прямой угрозы санкций в отношение КНР.

Любая помощь Китая России в то время, как та вторгается в чужую страну, вызывает у нас значительную обеспокоенность, и ответом на это будут последствия, — заявила Псаки.

При этом она отказалась говорить о том, какие именно последствия может носить решение Китая о помощи России в условиях экономических санкций.

Также Псаки сообщила, что президент США Джо Байден намерен говорить об этом напрямую в председателем КНР Си Цзиньпином, встреча с которым запланирована на пятницу, 18 марта. В Белом дома рассчитывают, что Пекин окажет влияние на Москву, чтобы завершить специальную операцию на Украине.

Последствиями Китаю за помощь РФ также пригрозил госсекретарь США Энтони Блинкен.

Ранее власти КНР выступили против санкций США, принятых в отношении России. Представитель Минкоммерции Китая Гао Фэн заявил, что данные ограничения дестабилизируют ситуацию на мировом рынке.

В Китае также заявили о готовности оказания экономической помощи России на фоне спецоперации на Украине, писала ранее The Guardian. Собеседник издания отметил, что председатель КНР Си Цзиньпин настроен поддержать РФ, так как китайские и российские власти объединяет мнение о США как о «мировом деспоте».