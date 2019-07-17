https://static.news.ru/photo/d5d4a634-a8c3-11e9-8a49-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Приобретение Турцией российских систем С-400 будет иметь пагубные последствия, заявили в Белом доме. Согласно сообщению Вашингтона, действия Анкары подрывают обязательства страны в рамках НАТО.

Американская сторона отметила, что США продолжат тесно сотрудничать с Турцией, но с учётом ограничений, вызванных покупкой вооружения у России. При этом в Белом доме подчеркнули, что Анкара не сможет получить истребители F-35, так как это позволит Москве собрать разведывательную информацию, передаёт ТАСС .

Ранее News.ru писал, что Турция может переключиться на российские истребители Су-57, если не получит американские F-35. Об этом заявил старший научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений Российской академии наук Виктор Надеин-Раевский.