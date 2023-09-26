Белый дом подтвердил прибытие первых танков Abrams на Украину

Фото: Matthias Merz/dpa/Global Look Press

Первые американские танки Abrams прибыли на Украину, сообщил координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби в эфире телеканала CNN. По его словам, новые поставки этих бронемашин запланированы на ближайшие недели.

Это первая партия танков Abrams. В ближайшие недели сюда прибудут новые машины, — сказал Кирби.

Ранее экс-советник главы Пентагона, полковник в отставке Дуглас Макгрегор заявил, что российские военные уничтожат танки M1 Abrams, переданные Соединенными Штатами Вооруженным силам Украины (ВСУ). По его словам, боевые машины ликвидируют, едва они попадут «в радиус поражения».

Он отметил, что в танке M1 Abrams в качестве мотора установлена специально разработанная турбина, которая оставляет тепловой след, заметный с некоторых космических спутников. Кроме того, на поле боя он может находиться без дозаправки лишь восемь часов. Украинский экипаж M1 Abrams может оказаться в ситуации, когда в момент российского удара у машины закончится топливо.

Недавно стало известно, что первая партия танков M1 Abrams уже поступила на Украину. Поставки начались на несколько месяцев раньше, чем ожидалось. При этом неизвестно, о каком количестве переданных ВСУ бронемашин идет речь.