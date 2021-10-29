Белый дом ответил на просьбу союзников об изменении ядерной политики

США заняты ревизией собственной военно-ядерной политики в тесной связи с союзниками, высказывающими немало пожеланий на этот счёт. С таким заявлением выступил высокопоставленный представитель американской администрации, его слова цитируются в сообщении Белого дома.

Мы будем тесно консультироваться с союзниками и партнёрами, чтобы объяснить им дальнейшие шаги. Мы многое услышали от них по поводу вопроса о доктрине, — говорится в заявлении неназванного чиновника, сопровождающего главу США Джо Байдена в поездке в Рим на саммит G20.

Чиновник назвал ревизию рутинной процедурой, которую проводит любая новая администрация после выборов главы государства.

Ранее издание Financial Times писало, что союзники США в Европе и Тихом океане (в их числе Великобритания, Германия, Франция и Япония) в настоящее время пытаются оказывать влияние на Белый дом, дабы не допустить переход Штатов к принципу неприменения ядерного оружия первыми, что якобы может «придать смелости» России.