Белый дом отверг вероятность приближения к США второй волны коронавируса

https://static.news.ru/photo/64e2035c-acd9-11ea-aa1f-fa163e074e61_660.jpg Фото: PPI/Keystone Press Agency/Global Look Press

Ухудшение ситуации с коронавирусом в отдельных районах США не означает, что приближается вторая волна пандемии. Об этом заявили в Белом доме.

Экономический советник президента США Ларри Кадлоу сослался на экспертов Белого дома по здравоохранению. По его словам, речь идёт об отдельных вспышках заболевания.

Советник Белого дома по экономике Кевин Хэссет убеждён, что коронавирус в США сдаёт позиции, пишет The Hill.

За последние две недели ускоренное распространение коронавирусной инфекции было зафиксировано в штатах Аризона, Арканзас, Орегон и Юта. Также проблемы с COVID-19 появились в Северной и Южной Каролине, Неваде и Флориде.

NEWS.ru писал, что протесты в США могут спровоцировать рост числа заражённых коронавирусом. Об этом заявили американские учёные.