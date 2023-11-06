Белый дом отреагировал на призывы к прекращению огня в Газе Белый дом: США по-прежнему отвергают призывы к «общему прекращению огня» в Газе

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США по-прежнему отвергают призывы к «общему прекращению огня» в рамках палестино-израильского конфликта, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. По его словам, Вашингтон настаивает на «временном и локальном» прекращении огня в гуманитарных целях.

Мы по-прежнему не считаем, что общее прекращение огня в настоящий момент целесообразно. Когда мы говорим о прекращении огня, имеется в виду полное прекращение боевых действий во всем регионе, что на данный момент мы считаем проигрышным решением и поэтому не поддерживаем, — сказал Кирби.

Он добавил, что не представляет, как должна сложиться ситуация, чтобы Белый дом поддержал озвученную инициативу. По его словам, достижение подобной ситуации станет результатом «многочисленных глубоких обсуждений с партнерами в регионе».

Ранее президент Палестины Махмуд Аббас на встрече с госсекретарем США Энтони Блинкеном заявил о необходимости немедленного прекращения огня в секторе Газа. Советник президента Объединенных Арабских Эмиратов Анвар Гаргаш также отметил, что удары армии Израиля по сектору Газа являются непропорциональным ответом на массированную атаку палестинского движения ХАМАС на еврейское государства. По его словам, необходимо остановить боевые действия в Газе и страдания мирных жителей.

В свою очередь президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступил на митинге в Стамбуле в поддержку Газы и палестинского народа, назвав Израиль оккупантом. Он напомнил, что в ходе голосования Генассамблеи ООН большинство стран мира призвали к немедленному прекращению огня в секторе Газа. При этом министр обороны Израиля Йоав Галант подчеркнул, что никакого временного прекращения огня не будет без освобождения палестинским движением ХАМАС всех заложников.